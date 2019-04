Ieri sera (venerdì 5 aprile), Irama ha infiammato il Mediolanum Forum di Assago (Milano) con l'ultima data invernale del suo Giovani per sempre tour.

Il concerto (sold out) di ieri sera era molto atteso dal cantante (che è cresciuto a Monza) e ovviamente dai suoi fan che, fin da subito, gli hanno fatto sentire tutto il loro calore. Ancora prima che il live iniziasse, infatti, lo stavano già reclamando a gran voce. E, quando tutto è cominciato e Irama (età 23 anni) ha fatto la sua entrata a effetto (è entrato da una botola nascosta sotto il palco), nel Forum è esploso un boato.

Lo show è stato un susseguirsi di applausi fragorosi, mani al cielo, urla di felicità, balli sfrenati, ma soprattutto di sorprese. Sul palco, Filippo Maria (in arte Irama) ha ospitato Noemi, Mr. Rain e Vegas Jones.

Così come al Festival di Sanremo, con Noemi e il coro gospel, ha cantato La ragazza con il cuore di latta. L'esibizione è stata accolta dal Forum con un entusiasmo da stadio, in particolare per l'elogio di Noemi a Irama, ovvero: “Sei un grande songwriter”.

Con lo stesso ardore sono stati accolti Mr. Rain, che ha duettato con Filippo in Icaro, e Vegas Jones, in Non mollo mai. La scaletta completa è in fondo all'articolo.

La serata è stata scandita da momenti magici. Ad esempio, prima di intonare Un giorno in più, Irama ha chiesto al pubblico di accendere i loro smartphone e di portarli in alto, al cielo. “È un pezzo del mio cuore”, ha confessato.

Il concerto è stato anche caratterizzato da momenti romantici. Sulle prime note di Vuoi sposarmi? ha chiesto ai fidanzati/sposati di baciarsi oppure di pensare alla persona amata. Ogni volta che Irama cantava il verso "Vuoi sposarmi?” tantissime ragazze, con gli occhi a forma di cuore, rispondevano: “Sì!”.

Fra il pubblico, infatti, non potevano mancare le “innamoratissime” che, da quando Irama ha annunciato la sua rottura con Giulia De Lellis, sono aumentate ancora di più.

Filippo piace per: la sua voce, la sua musica (che, come ha precisato lui, racconta una verità che a volte fa male come un pugno in faccia), il suo aspetto estetico e il suo stile.

Il suo stile è unico e ieri sera era ben presente anche sul palco dove erano posizionati una serie di tappetti, come a simboleggiare che il palco è casa sua. Sulla stecca del microfono c'era anche un foulard che ricorda Steven Tyler degli Aerosmith. Tyler è, infatti, solito lasciare un foulard attaccato al microfono.

Anche il suo modo di vestire è unico. Durante il live ha fatto quattro cambi d'abito. Ha iniziato da un look western, caratterizzato da un giubbotto con le frange.

Ha proseguito con uno stile persiano, con una giacca con una stampa paisley.

E poi con un outfit giapponese, con una maxi camicia floreale.

Ha concluso con un outfit metallaro, con un kilt scozzese.

Con lo show di ieri, Irama ha concluso la tranche invernale del suo Giovani per sempre tour. L'1 giugno, però, da Bassano del Grappa darà inzio alla tranche estiva.

Di seguito tutte le date:

11 giugno – Bassano del Grappa (Vicenza)

22 giugno – Torino

6 luglio – Genova

11 luglio – Roma

19 luglio – Lignano Sabbiadoro (Udine)

26 luglio – Pescara

27 luglio – Nardò (Lecce)

2 agosto – Taormina

7 agosto – San Severino Marche (Macerata)

11 agosto – Soverato (Catanzaro)

Per finire, la scaletta completa del Forum:

Tornerai da me

Giovani

Che ne sai

Bella e rovinata

Stanotte

Rolex

Vuoi sposarmi?

La ragazza con il cuore di latta

Per sempre

Sceglimi

Non ho fatto l’università

Semplice

Icaro

Rockstar

Un respiro

Mi drogherò

Un giorno in più

2 ore

Cosa resterà

Che vuoi che sia

Poi, poi, poi…

Voglio solo te

Escort

Colpa tua

Nera

Non mollo mai