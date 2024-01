Irama: in arrivo un nuovo album, un concerto speciale e un tour nei palazzetti

Irama non ha potuto dare ulteriori dettagli riguardo al live post kermesse e alla tournée. Svelerà le prime location e le prime date in settimana. "Stiamo già lavorando", ha però tenuto a specificare. Si è sbottonato un po' di più circa il prossimo disco di inediti, che seguirà il progetto con Rkomi No stress. L'album, di cui ancora non si conosce né il titolo né la pubblicazione, conterrà tracce nate in America, ma soprattutto in Puglia, regione che lui considera "l'ombelico del mondo". Qui, essendo circondato dalla natura, riesce a tirare fuori più facilmente le emozioni. "L'uomo ha perso la connessione con la natura che per me è fondamentale, invece. Ricordo che mio nonno [a cui è dedicata Ovunque sarai, di Sanremo 2022] capiva quando stava per piovere osservando la natura". Comunque il nuovo disco avrà elementi gospel, soul e country.