Irama e Riccardo Cocciante, accomunati dal desiderio di esprimere emozioni

Riccardo, parliamo di “Bella senz’anima”, un pezzo della storia della musica: quando l’hai scritta, cosa era successo? Cosa stavi vivendo?

Le mie canzoni sono un po’ allegoriche, questa era un grido disperato, forse per dire alla gente “ascoltatemi, forse sono valido, porco diavolo!”. Poi non si possono sempre spiegare le canzoni, arrivano, le accetti e le concretizzi; è arte che diventa materia, e una cosa difficile perché può rimanere in aria e svanire. “Bella senz’anima” era caduta su di me, l’ho presa e ho mi sono espresso. Ero un ribelle che voleva esistere. La casa discografica non accettava completamente questo mio modo di cantare, dicevano che gridavo. Io invece penso che era un grido modulato, che diceva qualcosa. La canzone è questa rivolta che avevo in me.