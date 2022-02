Irama ci porta nell'album e sul tetto dov'è nata "Ovunque sarai": il video

"Per me il rapporto tra musica e immagini va un po' di pari passo", spiega il cantante, "Oscar Wilde dice: 'Superficiale è chi non giudica l'apparenza': l'ho sempre vista come una bellissima frase anche perché quando l'apparenza viene usata per cercare di esternare il più possibile le proprie emozioni diventa una cosa bellissima. Ecco il cinema, secondo me, dev'essere letto in quella chiave, per cercare di estendere l'emozione anche a livello visivo. Il disco si chiama 'Il giorno in cui ho smesso di pensare': rappresenta proprio totalmente l'opposto di questa frase e viene appunto spiegata poi nel teaser che ho scritto insieme a Fabio Banfo, un drammaturgo a cui sono molto legato, e anche a Giuseppe Colonnelli. C'è la frase con scritto: 'Non ho mai avuto paura di schiantarmi'. Ed è proprio questa la verità: non ho mai avuto paura di farlo, ho sempre vissuto liberamente l'arte e la musica senza aver paura dei pregiudizi e dei giudizi delle persone. Questa cosa, sono contento che nel tempo venga accolta sempre di più".