Sanremo, Irama: “Ho la faccia da bravo ragazzo? Non mi conoscete bene”

Amadeus ha chiesto a Irama di portare a Sanremo 2022 proprio "Ovunque sarai", una canzone per una persona che non c'è più. L'album "Il giorno in cui ho smesso di pensare" avrà un universo di collaborazioni dentro, poi lui andrà all'estero per aprire una via internazionale ma prima c'è il Festival, incluso il duetto con Gianluca Grignani. Dopo l'edizione 2021 solo in video, il cantante torna finalmente sul palco dell'Ariston in carne e ossa e si racconta così alla stampa dalla città dei fiori, a poche ore dalla terza serata: "Ho la faccia da bravo ragazzo? Non mi conoscete bene allora. L'Eurovision Song Contest? È un evento molto importante che dà visibilità in tutta Europa, certo che mi piacerebbe partecipare".