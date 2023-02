Il bis di Marco Mengoni: vinto anche il FantaSanremo

Marco Mengoni ha trionfato anche al FantaSanremo. L'artista ha conquistato il titolo davanti a Sethu e Rosa Chemical, che completano il podio. L'autore e interprete di “Due vite” ha conquistato 670 punti precedendo Sethu con 500 e Rosa Chemical con 460. È risultato decisivo il conteggio dell'ultima serata, con l'artista di Ronciglione che ha guadagnato 100 punti extra per la vittoria finale, 50 punti per la vittoria del Premio Giancarlo Bigazzi per la miglior composizione musicale e 25 punti il Bonus Radio Italia solomusicaitaliana per la canzone più trasmessa da Radio Italia durante la settimana del Festival.