Rosa Chemical shock, trascina Fedez sul palco e lo bacia sulla bocca!

Il fuoriprogramma è successo mentre cantava infatti la sua “Made in Italy”: a un certo punto, il cantante è sceso e ha letteralmente trascinato Fedez, che era seduto in prima fila, fino al palco. Rosa Chemical, con due buchi sulla camicia che lasciavano in vista i capezzoli, ha continuato a cantare e ballare, mentre Fedez appariva evidentemente imbarazzato.