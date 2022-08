I Pinguini Tattici Nucleari si sciolgono? Assolutamente no!

Dalle storie di Instagram dei Pinguini Tattici Nucleari, il cantante Riccardo Zanotti ha smentito categoricamente la notizia circolata sul web nelle scorse ore sull’imminente scioglimento della band. L’artista, che al momento è in vacanza in Irlanda, ha spiegato: “Io non so che problema abbia certa stampa che ha dato questa notizia, ma non è assolutamente vero. Non so perché sia stata data ma è una colossale fake news”.