I Pinguini Tattici Nucleari chiudono il tour con oltre 250mila presenze

Sui social della band è apparso un lungo post per ringraziare il pubblico, che ha dimostrato un affetto e un calore incredibile in tutte le tappe, e anche le persone dello staff che hanno lavorato per rendere possibile il tour. Riccardo Zanotti ha scritto: “Questi concerti ci hanno ricordato chi eravamo, chi siamo e chi possiamo sperare di diventare. Come una stella polare, ci hanno ridato una direzione”, promettendo che fra qualche giorno i Pinguini Tattici Nucleari faranno una bella sorpresa a tutti i fan.