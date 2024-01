I Negramaro vanno a trovare Jovanotti e gli fanno ascoltare “Ricominciamo tutto”

La visita speciale è diventata anche l’occasione per fare ascoltare in anteprima all’amico la canzone che gli stessi Negramaro presenteranno a Sanremo 2024, ovvero “Ricominciamo tutto”. Jova, parlando di una grande gioia, ha commentato così: “È stata una visita bellissima, siamo amici per la vita e questo pezzo vi emozionerà forte, come ha fatto con me”.