Gué Pequeno: il nuovo singolo “Veleno” lancia il disco “GVESVS”

1. La G la U la E pt. 2, prod. by dj Shocca

2. Gangster of Love (feat. Rick Ross), prod. by Shablo e Sixpm

3. Piango sulla Lambo (feat. Rose Villain), prod. by Sixpm

4. Blitz! (feat. Geolier), prod. by Sixpm

5. Daytona (feat. Marracash), prod. by Marz e Zef

6. Veleno, prod. by Sixpm

7. Nessuno (feat. Coez), prod. by 2nd Roof e Sixpm

8. Futura ex (feat. Ernia), prod. by the Night Skinny

9. Cose non sane (interlude), prod. by Sixpm

10. Senza sogni (feat. Elisa), prod. by Sixpm

11. Lunedì blu (feat. Salmo), prod. by Sixpm

12. Sponsor (feat. dutchavelli), prod. by Rvchet e Sixpm

13. Nicolas Cage (feat. Jadakiss), prod. by Marco Polo

14. Domai (feat. Ketama126), prod. by Sixpm

15. Fredda, triste, pericolosa (feat. Franco126), prod. by Sixpm

16. Too Old to Die Young (feat. Shablo), prod. by Shablo