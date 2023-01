Guè: l'annuncio del mega show a Milano

Guè, festeggiando il Disco d'Oro conquistato dall'ultimo album “Madreperla”, lo aveva promesso: “Rimani sintonizzato, a giorni un grande annuncio”. Il rapper non ha tradito le attese e ha pubblicato la locandina del live “Guè a Milano - Lo Show”, in programma per il 10 luglio all'Ippodromo Snai San Siro, a Milano. Ancora una volta, il percorso artistico di Mr. Fini si incrocerà con quello dell'amico e collega Marracash. Lo stesso palcoscenico, infatti, ospiterà il primo appuntamento di “Marrageddon”, il 23 settembre.