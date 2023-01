Guè: “Vi porto dentro Madreperla, la mia comfort zone del rap”

“Madreperla” è nato dalla mia passione per la musica, specialmente black dagli anni Settanta, Ottanta fino ai 2000. Crescendo anagraficamente mi sembrava giusto far capire che l'hip-hop è una cosa molto seria. Ovviamente il rap occupa già oggi gran parte del mercato: ma molte basi suonano uguali. Noi, venendo da quel mondo lì, volevamo fare un disco così e io, avendo fortunatamente un pubblico intergenerazionale, volevo fare una cosa educativa: c'è cultura in questo disco. Per esempio, abbiamo usato il sampling, cioè l'arte del campionamento. È la prima volta nella mia carriera in cui gli addetti ai lavori sono impazziti. Collaborando con Bassi e in questo momento della mia carriera, non ho la pressione di arrivare primo. Mai come adesso sono libero artisticamente. Ci siamo detti: “Facciamo questo e vediamo un po'”, ma in realtà ha performato in maniera eccezionale, più di altri dischi commerciali che ho fatto in passato.