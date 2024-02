Gigi D'Alessio: "Geolier è un ragazzo d'oro e ha scelto la strada migliore"

Dicevi che 5 anni fa non ci sarebbe stato un Festival come questo: che pensieri hai in merito?

Sanremo è un ventaglio di proposte molto interessante, ora si va per cercare il tormentone estivo, mentre prima Sanremo era il festival della melodia. Adesso i pezzi melodici non vanno a Sanremo. Ci sono vera tantissime scelte. Io facendo questo lavoro da un po’ di anni, mi affeziono a certe canzoni: quella di Alessandra Amoroso mi piace tanto, ma sono tutte canzoni molto centrate. Diodato ha una canzone straordinaria, ma anche Annalisa, Angelina Mango, Geolier, i The Kolors, la mia amica Loredana Bertè, Renga e Nek… . Per me ogni canzone è un’opera d’arte. Io dico che la musica è una cosa molto seria, per farla bisogna studiarla, capirla, come farebbe un medico: se non studia può ammazzare una persona, mentre se un musicista non studia può ammazzare le orecchie di qualcuno! La musica ti regala ogni giorno qualcosa in più. Anche adesso a 56 anni ogni volta che mi siedo al pianoforte imparo qualcosa.