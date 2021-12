Gianni Morandi: i suoi 77 anni tra Sanremo 2022 e il "bodyguard" Jovanotti

Gianni Morandi, nato l'11 dicembre 1944 a Monghidoro (Bologna), oggi compie 77 anni: per l'occasione sui suoi seguitissimi profili social, da Facebook a Instagram, ha postato un video selfie in cui brandisce un bel mazzo di rose rosse e ringrazia tutti, dagli amici ai colleghi fino ai fan ma anche gli sconosciuti, per i numerosissimi messaggi pieni di affetto ricevuti in queste ore.