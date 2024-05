Ghali, lo spoiler: “Il nuovo album? Una cosa che non ho mai fatto prima”

Ghali torna a RADIO ITALIA LIVE – IL CONCERTO in piazza Duomo a Milano per cantare per la prima volta dal vivo il nuovo singolo “Paprika”. Ma sta arrivando anche un album, come ha confessato lui stesso ai nostri microfoni. Ghali si sta divertendo molto anche a guardare i video dei fan su Tik Tok e ci ha anche spiegato cosa si porterebbe dietro sul mondo dell’alieno Rich Ciolino. Ecco quello che ha confessato nell’intervista con la nostra Redazione.