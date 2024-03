Ghali: il saluto alle insegnanti che hanno creduto in lui e le parole per Jovanotti

Parlando sempre di insegnanti, per il professore e scrittore Enrico Galiano, Casa mia, il brano con il quale l’artista ha gareggiato per la prima volta a Sanremo, dovrebbe essere studiato a scuola per capire meglio l’attualità. Per Ghali, tantissime altre canzoni italiane dovrebbero diventare materia di studio, compresa la sua Ora d’aria, la traccia numero 7 del disco d’esordio Album. Il pezzo racconta la società e i suoi difetti. Sembra una lettera: inizia infatti con “Ciao a tutti, pianeta Terra/Compagni di banco/compagni di cella/Compagni di calcio, compagni di guerra/Tu non puoi comprarmi, dormo anche per terra”.