Ghali: nuovo sold out e terza data al Forum di Milano. Il tour arriva anche a Napoli

Il terzo live chiuderebbe al momento la tourneé “Ghali - Live 2024”, subito dopo l’altra nuova data appena svelata al Palapartenope di Napoli, il 12 novembre. “Troppo amore da Napoli e per Napoli. Non vedo l’ora”, ha scritto ancora l’artista, legato alla città anche per un altro simpatico motivo: proprio lì, infatti, sarebbe avvenuto il primo incontro con Rich Ciolino, l’alieno che lo ha accompagnato nel suo avvicinamento al Festival di Sanremo e che dovrebbe affiancarlo anche sul palco dei palazzetti.