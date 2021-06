Franco Battiato: primo Disco di Platino dopo la scomparsa

Un Disco di Platino è arrivato anche per il nuovo album di Rkomi “Taxi Driver”, che è uscito da un mese e che vanta altre tre certificazioni per le canzoni contenute: “Nuovo range” feat. Sfera Ebbasta & Junior K è Platino, mentre “10 ragazze” feat. Ernia & Mace e “Luna piena” feat. Irama & Shablo sono Oro. L’artista ha ringraziato su Instagram tutti i colleghi che hanno lavorato con lui e il suo team a questo progetto e si è rivolto ai fan precisando: “Ultimamente ve lo dico spesso, il viaggio è appena cominciato… per davvero, restate connessi”.