Festival di Sanremo 2022: le liste di nomi da Emma, Elisa e Morandi a Moro

Alcune indiscrezioni, tutte da verificare, vorrebbero a Sanremo 2022 anche una voce storica come Massimo Ranieri. Inoltre il nostro Antonio Vandoni vedrebbe bene nella kermesse Irama, Achille Lauro, The Kolors, Ana Mena, Cosmo, Margherita Vicario, Fast Animals and Slow Kids, Sangiovanni e Alessandra Amoroso: fino a qualche tempo fa, però, l'Ariston non era nei programmi degli ultimi due.