Elisa e Vasco al Festival di Sanremo 2022? Con la prima lista è già tamtam

Ci sarebbero poi due filoni. Quello di artisti molto giovani come Blanco, la cantautrice indie Ariete, la rapper Anna, Alfa, Il Tre e Aka7even, tra le rivelazioni di “Amici di Maria De Filippi”, mentre gli Eugenio in Via Di Gioia potrebbero riproporsi con Elio. L'altro mondo ben rappresentato potrebbe essere quello indipendente e underground, con nomi che potrebbero tornare a Sanremo come Zen Circus (appena avvistati in studio con Luca Carboni) e Marlene Kuntz ma anche Mannarino. In lizza infine, sempre secondo Il Messaggero, ci sono Zero Assoluto, The Kolors, Boomdabash, Federico Rossi, Giovanni Caccamo e l'Orchestraccia.