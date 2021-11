Zucchero: "La voce di Mahmood vola. Elisa non voleva andare a Sanremo..."

ELISA. A 20 anni dal trionfo di "Luce (Tramonti a Nord Est)" a Sanremo 2001, ora Zucchero ed Elisa la cantano insieme: "In quel periodo lei voleva cantare in inglese e Caterina Caselli invece voleva provare a farla cantare anche in italiano e a convincerla, perché aveva questa musica bellissima, appunto 'Luce', che la Caselli voleva presentare al Festival di Sanremo. Mi chiamò e mi disse 'Guarda Zucchero, sei l'unico che può far suonare l'italiano come in inglese, io ti manderei Elisa, così magari insieme fate il testo'. Lei arrivò e la prima cosa che disse fu 'Bè tanto io non canterò mai in italiano, tanto io a Sanremo non ci vado'. Dico: cominciamo bene, capito... Le ho detto, bè, fammi provare almeno, insomma, dal momento che sei qua, vai a fare un giro sul mare, poi dopo ritorna fra un paio d'ore, magari non mi viene niente. E invece venne l'inciso che a lei piacque ma poi disse 'Boh vabbè adesso non lo so, perché comunque sì mi piace ma io non ci voglio andare a Sanremo', insomma, lasciammo la cosa in sospeso. Poi io dovevo partire per San Francisco a fare il mio disco con il produttore Corrado Rustici e onestamente abbiamo saputo qualche giorno prima che avevano deciso di andare a Sanremo, quindi poi che vincesse nessuno ci pensava!".