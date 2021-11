Zucchero, ecco Discover: “Måneskin fenomeni, Mahmood soul, Bono un coach”

CANZONI. Ecco alcune tracce di "Discover" con la spiegazione di Zucchero:

- "Canta la vita (Let Your Love Be Known)" con Bono. "Non navigo molto ma durante la pandemia ho avuto tempo libero, così su YouTube ho scoperto un provino di Bono: essendo immerso nel lockdown, ho pensato di fare la versione italiana per dare un messaggio di speranza, come ho fatto anche in ‘September’ con Sting. E' stato molto generoso, mi ha mandato la voce principale e ha voluto fare tutti i cori, ci teneva. Bono è un coach mica da ridere, mica ti molla, mi dice cose tipo ‘ma qui sei calato di tensione’ e ha ragione"

- "Luce (Tramonti a nord est)" con Elisa. "Mi chiamò la Caselli per dirmi che voleva mandare Elisa a Sanremo perché aveva una bellissima canzone ma non aveva ancora intenzione di cantare in italiano. Si è presentata così: ‘Sono Elisa ma tanto a Sanremo non ci vado’. Le ho detto di andare a fare un giro al mare e nel frattempo ho scritto l’inciso: lei ha detto che era bello ma al Festival non ci andava lo stesso. Alla fine vederla vincere all’Ariston è stato bello ed emozionante"

- "Natural blues" con Mahmood. "Fin dalla prima esibizione di Mahmood a Sanremo con ‘Soldi’ ho subito pensato che fosse molto dotato vocalmente, un talento, ha un timbro soul e ha la padronanza di volteggiare tra note diverse con facilità. In studio ho avuto la prova che è proprio così. Ho fatto scegliere la canzone a lui tra 5 o 6 e lui ha scelto ‘Natural blues’

- "Ho visto Nina volare" feat Fabrizio De André. “A segnalarmi l’idea è stata la moglie di Faber, Dori Ghezzi. Aveva ragione. I nostri mondi musicali erano piuttosto distanti, ma in questo brano mi sono ritrovato per ritmo e sensualità. Ho cercato di farlo mio, non è un duetto canonico, è più un cameo. Ho sentito l’esigenza di far entrare in quel punto la voce originale di Fabrizio: c’è un’enfasi molto particolare, è come se mi arrivasse un vento caldo dietro la schiena con la sua voce, come se fosse un altro strumento”

- "Con te partirò". "Sono legato a questo brano perché a quel tempo lavoravo con Andrea Bocelli, avevo già scritto per lui ‘Il mare calmo della sera’. Doveva andare a Sanremo tra i Big. Una sera, a casa mia, lui non era convinto: verso le 5 del mattino poi ce l’ho fatta. E’ una melodia bellissima, ha fatto il giro del mondo. Ho provato per sfizio a risuonarla in chiave minimalista levando l’orchestra, così è un po’ più intima, mi è piaciuta e ho decisa di metterla nel disco"

- "Amore adesso (No Time for Love Like Now)". "Mi sono scritto e sentito con Michael Stipe (R.E.M.). Mi aveva scritto che si era commosso quando ha sentito la mia versione del pezzo in Piazza San Marco deserta a Venezia"