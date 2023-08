Eros Ramazzotti, tutti i numeri del tour mondiale appena terminato

Nel ringraziare i fan per tutto l’affetto che gli hanno dimostrato durante questo lungo viaggio, Eros Ramazzotti li ha anche invitati a riflettere su alcuni temi che a lui sono da sempre molto cari e che, dopo aver girato il mondo in lungo e in largo, si rivelano sempre più importanti: quello della convivenza pacifica degli uomini, quello dell’amore per gli animali e quello del rispetto per l’ambiente. Il cantante ha scritto: “Abbiamo visto quasi tutto e come il mondo è cambiato dopo il Covid e la guerra, purtroppo ancora in corso. La natura si sta ribellando all’incuranza di noi esseri umani. Dobbiamo ricordarci che questo pianeta non è nostro, ce lo siamo presi e usato come ci pare. Adesso, per quello che può essere il mio umile pensiero, dobbiamo iniziare a CAMBIARE. Rispetto, cura ed amore per gli animali, la natura, le donne e soprattutto per noi stessi, perché è da noi che tutto parte”.