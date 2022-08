Eros Ramazzotti torna bambino nel video di “Sono” con Alejandro Sanz

Il singolo, pubblicato anche in spagnolo con il titolo di “Soy”, è la traccia numero 7 di “Battito infinito”, il prossimo disco di Eros Ramazzotti già anticipato dal precedente successo “Ama”. Il progetto, in pre-order online, è atteso per il prossimo 16 settembre, proprio un giorno dopo il via, a Siviglia, delle anteprime live del nuovo tour mondiale del cantautore romano: Radio Italia solomusicaitaliana è la Radio Ufficiale.