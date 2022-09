Eros Ramazzotti: “Nonno? Aurora e Goffredo si amano, sono un esempio”

Com’è stata la collaborazione con Alejandro Sanz in “Sono”?

E’ un grandissimo artista. Lo conosco da tanti anni. Ha uno stile molto particolare, un po’ come Pino Daniele che ha preso la sua napoletanità, con il Blues, e l’ha fatta diventare popolare in Italia e anche all’estero. Vedo un po’ Alejandro come Pino: grande chitarrista, scrive tutto lui e poi umanamente è fantastico, è una bellissima persona, con una voce molto particolare. Gli avevo mandato un pezzo diverso da questo: lui mi ha detto ‘Guarda, facciamo una roba più italiana’. Avevo questa canzone molto bella che hanno scritto per me Bungaro ed Edwyn Roberts: era singola, l’ho fatta diventare un duetto, gliel’ho mandata e ha detto: ‘Questa mi piace molto, la facciamo’