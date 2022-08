Eros Ramazzotti annuncia “Sono”, il nuovo singolo: “Siete pronti?”

“Sono”, disponibile da venerdì anche in lingua spagnola con il titolo di “Soy”, è già stata svelata come traccia numero 7 di “Battito infinito”, il nuovo album fortemente atteso per il prossimo 16 settembre e già in pre-order. Il singolo seguirà il grande successo di “Ama”, il brano che è uscito lo scorso giugno e che ha lanciato una serie di novità.