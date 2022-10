Eros Ramazzotti, 59esimo compleanno in tour: gli auguri di Aurora e Michelle

Il cantante sta trascorrendo il giorno del suo compleanno negli Stati Uniti: “Un nuovo viaggio sta per cominciare, America stiamo arrivando”, ha scritto sui social per aggiornare i fan in italiano, spagnolo e inglese. Conclusa infatti con il concerto in Israele la World Tour Premiere di 9 anteprime sold out per presentare l’ultimo album, ora il “Battito Infinito World Tour” sta per ripartire, da Los Angeles il 30 ottobre, con le prime 70 date in tutto il mondo.