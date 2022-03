Enrico Ruggeri, un nuovo album che rispetta il “decalogo della buona musica”

Nel nuovo disco, Enrico Ruggeri duetta anche con Francesco Bianconi, amico da un paio d’anni, e con Silvio Capeccia, insieme al quale aveva fondato 50 anni fa gli Champagne Molotov, prima dei Decibel. “La Rivoluzione” ha richiesto due anni di lavoro durante i quali il cantautore si è attenuto a una serie di scrupolose regole che lui ha definito il “decalogo della buona musica”: le indicazioni, per esempio, prevedono di provare e suonare i brani come se dovessero essere suonati dal vivo, che la band non abbia davanti spartiti e che il cantante, in fase di registrazione, non legga il testo; infine, sono vietati editing e autotune, a meno che questo non venga utilizzato come strumento musicale. Il rispetto di questi 10 principi ha permesso di ottenere il “risultato dei sogni”: “Il punto fondamentale è stato La RICERCA DI UN SUONO che catturasse le nostre emozioni, senza nessun tipo di condizionamento esterno”, ha spiegato Enrico a proposito del nuovo disco, prodotto insieme a Fortu Sacka e Sergio Bianchi e realizzato in collaborazione con Massimo Bigi e Andrea Mirò.