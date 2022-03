Enrico Ruggeri: “Solo io e i Maneskin capaci di vincere Sanremo con il rock”

In quasi 40 anni di attività, com’è cambiata la musica?

“40 anni fa, se piacevi a una casa discografica, ti facevano un contratto per 5 album; oggi te lo fanno per un singolo. In quel modo ti dicevano: ‘Puoi anche sbagliare e non piacere subito’, quindi potevi fare cose che non funzionavano immediatamente. Battiato, Gaber, Vasco, De Andrè erano tutta gente che non ha sfondato al primo singolo, mentre oggi sei costretto a farlo. Difficilmente farai qualcosa destinato a durare nel tempo, perché deve piacere subito. I ragazzi di oggi non possono fare quello che funzionerà nel 2030.”