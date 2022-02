Emma: “Il mio ufficio stampa? La mamma! Il trucco al FantaSanremo...”

All’Ariston, Emma non ha presentato solo l’inedito “Ogni volta è così”, ma anche la cover di “...Baby one more time”, insieme all’amica Francesca Michielin: “Abbiamo deciso di fare questo omaggio a Britney Spears perché ci interessa rimanere nella storia!”, dice ironicamente prima di tornare seria. “Volevamo fare un grande omaggio al pop e a una grandissima artista che, tra l’altro, è stata succube di vicende personali molto importanti”. La superstar americana era infatti tra gli artisti che, da ragazzina, Emma ammirava: “Mi piaceva anche Christina Aguilera e tutto un mondo rock completamente diverso”. Poi, però, specifica: “Non ho mai avuto i poster in camera, perché non sopporto i muri con le cose appiccicate sopra. E continuo ad essere così: i quadri, a casa mia, non esistono!”.