Emma: “Francesca Michielin grande artista e alleata. Con lei non finisce qui”

Come è andata Sanremo? Sei soddisfatta? “Assolutamente sì, è andata benissimo perché me lo sono goduta, quel palco è straordinario, dà un sacco di energia e di emozioni. Io sono andata a Sanremo senza un album e ora non vedo l'ora di mettermi al lavoro. Avevo proprio bisogno di risentire quel friccicore, quell'energia di cui necessitavo per rimettermi al lavoro. Per scrivere e cantare certe cose ho bisogno di viverle e io vivo in un perenne lockdown da due anni. Sanremo ha riacceso una bella fiamma”