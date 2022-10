Deda, tutti i feat dell’album House Party: Fabri Fibra, Salmo, Coma_Cose…

Le produzioni di “House Party” sono musiche originali, interamente composte e suonate in studio, in cui Deda ha messo a frutto tutte le esperienze fatte nell’ultimo decennio, ritornando a produrre per il rap e il soul. Deda è leggenda: protagonista assoluto della prima stagione del rap italiano, rapper e produttore in album fondamentali di quel periodo, dall’underground alle classifiche andata e ritorno.