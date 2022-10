Deda, Fabri Fibra e Neffa: tris d’assi per il nuovo singolo “Universo”

Fabri Fibra ha voluto Deda come ospite al suo ultimo live milanese presentandolo durante il concerto come “l’uomo grazie al quale ho iniziato a fare rap” e scegliendo di regalare ai suoi fan in anteprima assoluta la prima esibizione live di “Universo”: è un sodalizio artistico nato da una stima indiscussa, come testimoniano le tante interviste in cui fabri Fibra cita i Sangue Misto.