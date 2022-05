Da Sangiovanni a Laura Pausini: la gioia dei tifosi per lo scudetto del Milan

Lo scudetto del Milan, il 19°, è finito anche sui social dei cantanti-tifosi, da Sangiovanni a Laura Pausini passando per Malika Ayane, Ghali e Rkomi. Eros Ramazzotti, che milanista non è (tiene per la Juve) si congratula comunque con i Campioni d’Italia da grande sportivo qual è. Ecco tutti i post “musicali” che celebrano la vittoria dei rossoneri nel campionato.