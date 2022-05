Più di 50mila persone a RADIO ITALIA LIVE – IL CONCERTO: i post dei cantanti

Il più grande evento di musica italiana dal vivo dell’estate è stato trasmesso in diretta su Radio Italia solomusicaitaliana, Radio Italia Tv, RADIO ITALIA TREND e in streaming audio/video su radioitalia.it e, in contemporanea, è andato su Sky Uno, in streaming su NOW e in chiaro su TV8 registrando ottimi ascolti: 721mila spettatori medi e 4,77% di share su Sky Uno/+1 e su TV8, a cui vanno sommati i dati su Radio Italia Tv e delle altre piattaforme.