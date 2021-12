Coez: "Io e Tiziano Ferro non abbiamo chiuso il feat, resta nel cassetto"

DUETTI. Nel disco "Volare" ci sono diversi feat: c'è un duetto che è rimasto fuori o che vorrebbe fare in futuro? "Nel disco ci sono parecchi feat. Adesso, così su due piedi, uno che vorrei fare in futuro in realtà non mi viene in mente. Ti posso dire che avevo provato a fare una roba per il disco con Tiziano Ferro, però gli ho mandato il pezzo e insomma non era la sua roba e quindi non abbiamo più chiuso il pezzo. Però quello lì è un pezzo che ho nel cassetto e che vedo in feat con qualcuno, però per ora non ho le idee molto chiare su questo".