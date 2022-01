Caso “Apri tutte le porte”: la giornataccia di Jovanotti e le scuse di Gianni Morandi

Nel frattempo Gianni Morandi si è sentito in dovere di fare un post per scusarsi pubblicamente e ringraziare la direzione artistica del Festival per la comprensione, senza però perdere la sua consueta ironia: “Questa volta l’ho fatta grossa”, ha scritto il cantante, “Sono affranto, dispiaciuto e mi scuso moltissimo con la Rai con la Direzione artistica del Festival, con la mia casa discografica, con i musicisti, con il produttore Mousse-T, con Jovanotti e con tutte le persone che stanno lavorando a questo progetto”. Morandi ha anche spiegato che l’incidente è dovuto al fatto che si ostina a fare tutto da solo e gestisce i social personalmente, nonostante il problema alla mano che lo obbliga a indossare un fastidioso tutore, e ha promesso che da oggi si farà aiutare un po’ di più da sua moglie Anna.