Annalisa: “Sogno un feat con Giorgia. Ho una bella voce? L'ho sempre saputo”

Com'è vivere mondi diversi, passando dal pop ad Andrea Bocelli?

È bello, ragazzi, io ho sempre vissuto la bellezza in questo modo, per me è totalizzante, è una ragione di vita ed è fondamentale per me nel comunicare con il mondo. La musica mi ha aiutato tanto anni fa quando da ragazza diventavo donna: completava la mia comunicazione in momenti in cui ero ancora un po' impacciata. E continua ad essere così in realtà. Per me la musica non è divisa in generi, è nebulosa e cerco di viverla in tutte le sue forme