Angelina Mango, "La Noia" si tinge di Platino

"Vai!" di Alfa, "Tutto qui" di Gazzelle e "Un ragazzo una ragazza" dei The Kolors, invece, hanno ottenuto il Disco d'Oro; Stash ha commentato il traguardo scrivendo "Non posso non pensare a un anno fa…. Quando anche solo un decimo di quello che stiamo vivendo sarebbe stata una buona occasione per stappare una bottiglia di champagne… Oggi quello champagne ha un gusto ancora più intenso! Allora sapete che c’è? CIN CIN a tutti.. Alla vostra!"