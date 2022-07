Al Jova Beach Party, però, non arrivano solo cantanti, ma anche sportivi e amici. È il caso di Matteo Berrettini che, guarito dal Covid che gli ha impedito di partecipare al torneo inglese di Wimbledon, non ha voluto perdersi la festa di Marina di Ravenna. Non si è presentato a mani vuote, come dimostra la racchetta sfoggiata sui social da Jovanotti: “Grazie campione”, ha commentato ricevendo in risposta un cuoricino dal tennista italiano.