Achille Lauro in tour anche nei reparti pediatrici di alcuni ospedali italiani

Ora, per la prima data ufficiale, Achille Lauro e Spider man hanno fatto visita ai ragazzi del Comitato Maria Letizia Verga di Monza (dove si studia e ci si prende cura dei giovani malati di leucemia). Insieme hanno cantato (brani come Mille e C’est la vie), ballato e scherzato. “Una bellissima giornata con dei ragazzi dolcissimi e simpaticissimi. Grazie del tempo trascorso insieme, i sorrisi, e per ospitarci e accoglierci sempre con tanta gioia”, ha scritto il cantante, ringraziando i piccoli ospiti e lo staff medico. Non è la prima iniziativa pensata dall’artista per sostenere il Comitato Maria Letizia Verga. Martedì 5 luglio, infatti, durante lo show all’Ippodromo Snai di Milano sono state generate delle opere d’arte che verranno messe all’asta in autunno, a fine tournée. Il ricavato andrà proprio all’associazione di Monza.