Achille Lauro va dai bambini in ospedale con Spider Man: “Riempie il cuore”

Con il cuore colmo di gioia per il bel gesto, l’artista si prepara al suo prossimo tour estivo in tutta Italia. Le prove sono iniziate proprio in queste ore: la prima data del “Superstar Summer Tour”, con l’accompagnamento della Electric Orchestra, è in programma il 3 luglio a Nichelino (Torino). La nuova avventura live di Achille Lauro, che andrà avanti fino a metà settembre, si è arricchita di recente di 2 tappe a Bisceglie (BT), l’8 agosto, e a Osimo (AN), il 26 agosto. “Sarà incredibile. Vi aspetto. Vi amo”, ha già promesso lui ai fan.