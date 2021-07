A Francesca Michielin il “Taormina Awards per la musica”

A proposito di Battiato, Francesca ha raccontato: “È stato veramente un faro nella notte per me, perché quando io ho inziato avevo appena 16 anni e c'erano tantissimi pregiudizi su di me, perché arrivavo da un talent e invece lui è andato oltre i pregiudizi”. L'artista ha aggiunto che il Maestro l'ha sempre ascoltata e le ha detto: “Tu sei brava, hai talento”. Così ha anche aperto dei suoi concerti e ha lavorato con lui: “Mi ha fatto capire quanto alla fine sia importante ascoltare le persone, perché possono stupirti. Lui mi ha aiutata ad esprimermi e a prendere il volo, quindi gli sarò sempre grata”.