"Pazza Musica" di Marco Mengoni ed Elodie è la canzone più trasmessa

"Pazza Musica" di Marco Mengoni ed Elodie si è posizionato al primo posto della classifica di EarOne dei brani più trasmessi. L'hit estiva, che fino a ieri (giovedì 22) è stata Disco Italia, ha scalzato "Italodisco" dei The Kolors, che è così scesa in seconda posizione. È invece rimasta salda al terzo posto "Disco Paradise" di Fedez, Annalisa e Articolo 31. Di questi ultimi, alle 21.00 di stasera (venerdì 23), andrà in onda il loro Radio Italia Live Estate. L'appuntamento è su Radio Italia solomusicaitaliana.