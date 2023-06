Marco Mengoni vuole far le cose in grande, in compagnia di tanti amici, per chiudere al Circo Massimo il tour insieme a Radio Italia solomusicaitaliana che segna il suo ritorno negli stadi. Dopo la data Zero a Bibione e quella successiva a Padova, ci sono in calendario altri 5 appuntamenti negli stadi italiani, seguiti proprio dallo speciale concerto-evento nella Capitale il 15 luglio: Elodie, Dardust, Samuele Bersani e Gazzelle sono solo alcuni ospiti che affiancheranno Marco e animeranno il palco già prima dello show.