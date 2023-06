Doppio premio per Colapesce Dimartino, Miglior canzone originale a Marco Mengoni

Colapesce Dimartino sono stati tra i protagonisti della premiazione di martedì 20 dei Nastri d'Argento, riconoscimento assegnato sin dal 1946 dal Sindacato nazionale giornalisti cinematografici italiani. La musica del duo siciliano per il film "La primavera della mia vita" ha vinto il premio come Miglior colonna sonora e il Premio Nastri d’Argento/Hamilton Behind the camera. Il lungometraggio diretto da Zavvo Nicolosi ha segnato l'esordio sul grande schermo di Colapesce Dimartino e si è avvalso della partecipazione di molti artisti, come Madame, Roberto Vecchioni e Brunori Sas. I brani de "La primavera della mia vita" sono stati raccolti in un album omonimo pubblicato a pochi giorni di distanza dal film.