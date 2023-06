Articolo 31 e il nuovo album: 12 pezzi sono già pronti

In attesa del loro Radio Italia Live Estate, gli Articolo 31 sono stati ospiti di Mauro Marino e Manola Moslehi che, da lunedì 19 giugno, stanno trasmettendo dal VOI Arenella Resort. J-Ax e Dj Jad hanno dato qualche anticipazione sul loro nuovo album e hanno raccontato come è nata Disco Paradise, il brano con Fedez e Annalisa per questa estate 2023.