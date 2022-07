“La dolce vita” torna il brano più acquistato della settimana

Fedez, Tananai & Mara Sattei presenteranno dal vivo il brano nella prossima puntata di “Tim Summer Hits”, l’evento che ci vede in qualità di radio ufficiale: il sesto appuntamento con “la musica dell’estate”, in contemporanea con Rai2, andrà in onda su Radio Italia solomusicaitaliana giovedì 4 agosto dalle ore 21.30. Tutte le esibizioni, inoltre, si potranno rivivere anche su Radio Italia TV il giorno dopo, alle 21.00, o sabato mattina, alle 9.00.