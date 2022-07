“La dolce vita” e “Giovani Wannabe” sono sempre i brani estivi più trasmessi

“La dolce vita” è ormai in vetta da settimane, oltre che il singolo più acquistato da quando è stato pubblicato. Fedez festeggia il nuovo numero 1 nella classifica EarOne in famiglia, mentre prova a convincere in ogni modo la piccola Vittoria a dire per la prima volta “papà”. Tananai è reduce da una nuova ospitata al Jova Beach Party, nella tappa di Aosta, dopo aver partecipato già a quella di Marina di Ravenna; ieri (giovedì 14 luglio), da grande tifoso nerazzurro, era invece a Milano per la presentazione della nuova maglia dell’Inter. Infine, Mara Sattei si prepara a ripartire con il suo tour estivo dopo una pausa di qualche settimana: domani, sabato 16 luglio, sarà al Palazzo Reale di Napoli.